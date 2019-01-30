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Ильгар Велизаде
© Sputnik Murad Orujov

Политолог Велизаде: Иран отстаивает свои интересы в регионе, помогая Сирии

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Почему Иран стремится помочь Сирии, в эфире радио Sputnik Азербайджан объяснил политолог Ильгар Велизаде.

Руководство Сирии предпочтет балансировать и принять помощь и от Ирана, и от арабских государств так, чтобы сохранить устойчивость на международной арене, считает азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

"Сегодня в регионе Ближнего Востока идут очень серьезные процессы, связанные с усилением тех или иных игроков на фоне победы над запрещенной радикальной террористической организации "Исламское государство"* и ее союзников", - сообщил в эфире радио Sputnik Азербайджан политолог Ильгар Велизаде.

В понедельник первый вице-президент Исламской Республики Эсхак Джахангири заявил о том, что Иран окажет помощь Сирии в восстановлении ее экономики после вооруженного конфликта, Иран будет поддерживать Сирию в период реконструкции так же, как в борьбе с терроризмом.

"Иран, не желая оставаться в стороне, демонстрирует свою готовность помочь в восстановлении Сирии, хотя экономические возможности Ирана в его нынешнем положении оставляют желать лучшего. Иран предпринимает такие шаги в свете геополитических перспектив и отстаивания своих интересов в регионе", - отметил Велизаде.

Подробнее слушайте в подкасте.

 

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