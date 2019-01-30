Жилин о применении ядерного оружия: безумие уже на грани

Некоторые страны вносят в свои доктрины изменения, ведущие к понижению порога использования ядерного оружия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"В доктринальные установки некоторых стран вносятся опасные изменения, в том числе ведущие к понижению порога использования ядерного оружия", - сказал Рябков, выступая на встрече "ядерной пятерки" в Пекине.

"Есть некоторые страны, которые минимизируют порог применения ядерного оружия. К сожалению, Рябков не назвал эти страны, но сказал, что их много, а она одна – это США, в частности, заявление Трампа о том, что тактическое ядерное оружие – это совсем не так страшно, как казалось раньше, и его можно в исключительных случаях применять. Этими заявлениями они будут пытаться оказывать очередное давление на Россию. Что имеется в виду? Они выходят из договора о ДРСМД, попытаются разместить свои ударные комплексы в Восточной Европе. Думаю, что будут продавливать через ООН вопрос о том, что все-таки тактическое ядерное оружие действительно в исключительных случаях применять можно. Этот "коллективный преступник" НАТО, может принять такую концепцию. Не факт, что они будут применять против нас это тактическое ядерное оружие, но оказывать давление попытаются", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Жилин также напомнил о напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

"Меня очень смущает, что Израиль каждую неделю наносит удары по объектам Ирана в Сирии. Получается, что рано или поздно Иран может ответить. Как только Иран ответит и нанесет удар по Израилю или по израильской армии, мгновенно США и Израиль нанесут ядерный удар по ядерной программе Ирана. Здесь они могут применить тактическое ядерное оружие. Поэтому все эти разговоры работают на понижение уровня безопасности во всем мире. Потому что, если полыхнет на Ближнем Востоке, мы все знаем, что такое мусульманский мир, знаем, как он может отреагировать, каким образом могут развиваться события во всем мире, включая США. Поэтому это безумие уже на грани", - отметил аналитик.

Жилин считает, что пришло время собрать ООН или международную конференцию с серьезным представительством, чтобы поговорить о том, что происходит в мире и о том, куда все "уронили" уровень безопасности.