Габния рассказал, как определяется дата выборов президента Абхазии

О том, когда в соответствии с законом о выборах президента Абхазии должна быть установлена дата выборов главы государства, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель главы Администрации президента Абхазии Гиви Габния.

В 2019 году в Абхазии пройдут выборы президента страны. О том, когда станут известны даты выборов главы государства и принятия им присяги, рассказал заместитель главы Администрации президента Абхазии Гиви Габния.

"Точкой отсчета считается дата предыдущих выборов и дата приобретения полномочий президента. Выборы были 5 лет назад в конце августа. После этого инаугурация, с которой связывают приобретение полномочий избранного президента и которая проходит в рамках двух недель после выборов, обычно порядок такой. В соответствии с законом о выборах президента Абхазии, дату выборов Парламент должен назначить не позднее, чем за четыре месяца до истечения полномочий действующего президента", - рассказал Габния.

Исходя из этого, депутаты Парламента Абхазии в апреле-мае должны будут обозначить дату выборов президента Абхазии.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Выборы президента Абхазии прошли пять лет назад 26 августа. Избранный президент Рауль Хаджимба принял присягу 25 сентября.