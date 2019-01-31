Габния рассказал, как определяется дата выборов президента Абхазии

В 2019 году в Абхазии пройдут выборы президента страны. О том, когда станут известны даты выборов главы государства и принятия им присяги, рассказал заместитель главы Администрации президента Абхазии Гиви Габния.
"Точкой отсчета считается дата предыдущих выборов и дата приобретения полномочий президента. Выборы были 5 лет назад в конце августа. После этого инаугурация, с которой связывают приобретение полномочий избранного президента и которая проходит в рамках двух недель после выборов, обычно порядок такой. В соответствии с законом о выборах президента Абхазии, дату выборов Парламент должен назначить не позднее, чем за четыре месяца до истечения полномочий действующего президента", - рассказал Габния.
Исходя из этого, депутаты Парламента Абхазии в апреле-мае должны будут обозначить дату выборов президента Абхазии.
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Выборы президента Абхазии прошли пять лет назад 26 августа. Избранный президент Рауль Хаджимба принял присягу 25 сентября.