Адлейба об участии в новом сезоне "Ты супер!": я мечтала пережить все снова

О том, как проект "Ты супер!" изменил жизнь и как хотелось вернуться и пережить все снова, на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказала участница третьего сезона международного вокального шоу Валерия Адлейба.

"Проект "Ты супер!" колоссально изменил мою жизнь, она вообще не похожа на прежнюю. Теперь я много пою, занимаюсь, много выезжаю за пределы Абхазии выступать. Я рада, что у меня в жизни появился этот проект. У меня всегда было желание вновь вернуться, пережить все снова, все то, что происходило со мной на "Ты супер!", это был волшебный период в моей жизни, который оставил незабываемые воспоминания. Целью моего участия в проекте ни в коем случае не является победа, главное - участие. Я вновь получу колоссальный опыт за то время, что буду находиться там", - сказала Адлейба на пресс-конференции.

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31 января в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция победительницы первого сезона шоу "Ты супер!" Валерии Адлейба.