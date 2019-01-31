Адлейба о прогулах уроков из-за боязни гриппа: возможно, продлим учебный год

О ситуации в школах с посещаемостью в связи со вспышкой сезонных вирусных заболеваний, в эфире радио Sputnik рассказала начальник Управления образования Сухума Людмила Адлейба.

Как сообщила начальник Управления образования столицы, в Сухуме восемь тысяч 116 учащихся школ, из которых на сегодняшний день на занятиях отсутствовало две тысячи.

"Это не большое количество. Сейчас только начало заболеваемости. Врачи прогнозируют, что ситуация может ухудшиться в середине-конце февраля, поэтому паниковать сейчас наверное не следует", - отметила Людмила Адлейба.

Она также сообщила, что на сегодняшний день в столице практически нет школ со стопроцентным посещением.

"Большинство детей не посещают школы в целях предосторожности. У нас сейчас идет связь школа-Управление образования-СЭС-медучреждения, мы сверяем, сколько обратилось в медицинские учреждения и сколько отсутствует в школах. Если сегодня на занятиях отсутствует 2000 детей, а к врачам обратилось только 20 детей, то стоит подумать, нужно ли вводить карантин? Это неправильно. Хочу предупредить родителей, если ребенок не болеет, то в школе будут требовать медицинские справки. И все-таки это отставание от программы. Мы найдем способ, как это восполнить. Может быть, если будет принято решение, учебный год немного будет продлен, пересмотрят программы, объединят темы", - сказала Адлейба.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

С 10 января из-за вспышки свиного гриппа в Грузии на КПП "Ингур" Служба государственной безопасности Абхазии ввела ограничение на пересечение государственной границы с Грузией сроком на два месяца.

На 29 января в Абхазии официально зафиксировано семь подтвержденных случаев заболевания гриппом штамма H1N1 (свиной).