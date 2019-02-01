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Дмитрий Журавлев
© Sputnik Александр Натрускин

Журавлев о новых технологиях: создаются для лентяев

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Политолог, генеральный директор российского Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на радио Sputnik рассказал о тенденциях развития мировой науки.

"Мы живем в мире, для которого все предыдущие достижения не столь важны – это часть человеческой психологии. Но, если раньше появлялась задача, а потом - решение, то сейчас наука во многом работает в копилку – придумают что-то, но не знают еще как применить", - отметил Журавлев в эфире радио Sputnik Молдова.

Вместе с тем он уверен, что наука концентрируется на комфорте человека, а качественного скачка в технологиях не происходит.

"Мы создадим новые технологии, которые позволят человечеству меньше работать и больше создавать. Новые технологии – это величие лентяя. Уже чуть не машину времени скоро могут создать – об этом говорят физики. Наука же пока делает человечество более могущественным, но принципиального прорыва не происходит", - отметил  эксперт.

По его мнению, не стоит ожидать, что наука в состоянии решить проблемы, связанные с самим человеком, с тем, что является частью человеческой натуры.

"Люди ждут нового технологического витка, люди изобрели постиндустриальное общество, не до конца понимая, о чем говорят – именно потому, что нового рывка не было, а ощущение, что мир меняется, есть. Качественных изменений мира пока не ожидается – человек будет больше жить и будет жить более комфортно, но главные проблемы мира останутся – ведь главной проблемой человека является он сам", - заключил Журавлев.  

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