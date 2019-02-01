Киут о возрождении футбола в Очамчыре: детей будем искать в селах

О том, как возродить футбол в Очамчырском районе и как привлечь детей из сел Абхазии к этому виду спорта, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал заслуженный тренер Абхазии по футболу Рамин Киут.

Тренер сказал, что собирается возрождать футбольные традиции Очамчыры, и начинать нужно с детских команд.

"Мы начинаем набирать детей трех возрастов, 1-2 классы, 3-4 и 5-6 классы. Старше нет смысла брать, дети уже готовятся поступать и вскоре оставят футбол. Нельзя делать паузы в возрастных категориях, должны быть все звенья. Если мы пропустим хоть один возраст, потом не сможем восполнить этот пробел. К сожалению, в городе детей мало, будем искать в селах. Мы потеряли связь с селами, нужно это исправить. Хотим провести в районе несколько детских турниров, если увидим одаренных и перспективных детей, то с помощью Министерства образования и науки устроим их в школу-интернат в Очамчыре. Так мы собираемся начать возрождение футбола в районе", - отметил Киут в беседе на радио Sputnik Абхазия.

Рамин Киут играл за очамчырский "Ерцаху", после стал тренером. Его команда единственная, кто выиграл в послевоенное время у "Динамо" Тбилиси со счетом 2:1 на турнире в Сочи в 2001 году.

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