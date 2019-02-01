Бебия рассказал, получат ли россияне абхазскую мимозу к праздникам

О том, почему мимоза в Абхазии расцветает уже в январе и сохранятся ли цветки к весенним праздникам, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал заведующий отделом интродукции растений Института ботаники Абхазии Сергей Бебия.

Мимоза - субтропическая древесная порода, и у нее определенные циклы развития. Если пойдет резкое потепление, раннее, то мимоза начинает цвести преждевременно, что сегодня мы и наблюдаем в Абхазии, отметил Бебия.

"Природе не прикажешь. У нас субтропический климат, который постепенно смещается к еще более теплому, потому сдвигаются фазы развития мимозы, в том числе и фаза цветения. Речь идет о глобальном потеплении климата. Если поступит похолодание до -1, то мимоза сгорит, цветки будут бурыми и не пригодны к празднику 8 Марта. Мы не можем переломать экологию, которая сложилась в процессе эволюции миллионы лет. Мимоза отвечает погоде, которая существует сегодня реально. Погода на глазах меняется, в прошлом году не было снега и в этом году, думаю, не предвидится. Похолодание будет, но не до минусовых температур, и мимоза спасется, к праздникам мы получим цветы", - сказал Бебия.

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