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Владимир Фитин
© Фото: РИСИ ТВ

Фитин: политика США в Сирии хаотична, противоречива и непоследовательна

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Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в эфире радио Sputnik прокомментировал доклад Пентагона, в котором не исключается захват ИГ* территорий в Сирии менее чем за год.

Террористическая группировка "Исламское государство"* в отсутствии военного давления сможет восстановить контроль над утерянными территориями в Сирии менее чем за год, сообщает телеканал NBC со ссылкой на подготовленный Пентагоном доклад.

"Это еще одно подтверждение чрезвычайно хаотичной, противоречивой и непоследовательной политики нынешней американской администрации. После резких и судьбоносных, как они говорят, заявлений о полном выводе войск, потом все это начинает размываться. В итоге сегодня никто четко не понимает, будут оттуда выведены американские военные или нет, если будут, то в каком объеме и в какие сроки? А сейчас они рисуют всевозможные ужастики, как будто без американцев сразу будет происходить вселенская катастрофа. Откровенно говоря, 2000 американских военных не является решающим фактором прекращения и препятствования возобновлению активности ИГ. Это делается для того, чтобы еще больше затруднить возможное урегулирование в Сирии, сделать более сложными договоренности между Турцией, Ираном и Россией с учетом курдского фактора. То есть вся американская политика направлена на то, чтобы не дать стабилизировать окончательно ситуацию в этой многострадальной стране", сказал Фитин в эфире радио Sputnik Абхазия.

США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ* в Ираке и Сирии, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. В декабре президент США Дональд Трамп объявил, что американские войска будут выведены из Сирии в связи с победой над ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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