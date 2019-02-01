Гаделия об участии в фестивале Hubble Fest III: под звуки органа подстроятся звезды

О том, как организаторы фестиваля "Музыка вселенной", который состоится в Москве, совмещают музыку со звездным небом, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал участник фестиваля органист Лука Гаделия.

2 февраля Лука Гаделия примет участие в открытии фестиваля Hubble Fest III "Музыка Вселенной. Видеоинсталяция: Вселенная глазами телескопа Hubble". В программе вечера прозвучат произведения Баха и Хольста. Фестиваль будет проходить в Москве в Кафедральном соборе Петра и Павла.

"Это очень интересный проект, который проводит фонд Бельканто. Этот фонд - один из основных, кто занимается организацией органных концертов в соборе Петра и Павла. Этот проект интересен тем, что зрители могут одновременно смотреть карту звездного неба в онлайн режиме и слушать музыку. Фестиваль называется "Музыка и небо глазами телескопа Hubble", - рассказал музыкант.

Телескоп Hubble - это телескоп, который находится на орбите Земли, с помощью которого можно смотреть на перемещение звезд вокруг орбиты Земли.

"Все это транслируется на стену собора, и в это время звучит музыка. В музыке отображается настроение и состояние каждой планеты. Моя часть концерта заключается в исполнении произведений Баха, который всегда связывается с вечностью, с чем-то незыблемым. Концерты фонда Бельканто всегда собирают аншлаги, думаю, что и этот концерт пройдет при аншлаге и понравится публике", - сказал Гаделия.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.