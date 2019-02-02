Про ложь. Почему наши дети врут и что с этим делать?

Эта история о том, что и кто заставляет детей говорить неправду, от чего они защищаются и как реагировать на детскую ложь. Наши эксперты – семейный психолог, писатель Екатерина Сиванова, руководитель клуба "Азбука приемной семьи", мама шестерых детей Светлана Строганова и педагог и куратор психологического класса школы №171, психолог-консультант центра тестирования и развития "Гуманитарные технологии" Саадат Джафарова — дадут пять ключевых рекомендаций, как отучить ребенка врать. Или просто смириться?
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