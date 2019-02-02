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Страхи

Страх не выплатить кредит

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Каждый второй житель России брал хотя бы раз кредит. У каждого из нас свои обстоятельства и свои мотивы. Неизменно одно – "берешь чужие – отдавать свои", поэтому стресс сопутствует большинству владельцев потребительских кредитов и ипотек.

Что правильнее – брать кредит или копить? Выгодно ли гасить кредиты досрочно, и с какого момента лучше не носить в банк больше, чем сумма платежа? Как гарантировать себе возможности своевременной выплаты кредита, если не уверены в том, сколько будете зарабатывать через год? Лягут ли ваши долги на плечи родным, если с вами что-то случится? Как правильно рассчитать формулу безопасного баланса заемных и своих средств? Как применить универсальное и всегда работающее правило четырех конвертов?

Вместе с заместителем директора Национального центра финансовой грамотности Сергеем Макаровым, психологом-консультантом, экзистенциальным аналитиком Светланой Штукаревой и экономистом Михаилом Елистратовым разбираемся, как создать финансовую подушку, как понять, что ты психологически и финансово готов выплатить кредит и почему кредит – это не кабала, а долгоиграющий проект, который может открыть новые возможности…

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (2)

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