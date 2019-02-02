"Минус четыре часа в день". Существует ли зависимость от смартфона?

Из-за чего возникает зависимость от смартфона: напоминалки, будильники, мессенджеры, онлайн банки, навигация в городе? Как понять, что зависимость есть: нервничаешь, постоянно отвлекаешься на уведомления, иногда чувствуешь "фантомную" вибрацию, пишешь человеку, находящемуся в соседнем помещении? Какие могут быть последствия: садится зрение, изолируешься от друзей и семьи, "серфишь" перед сном и не высыпаешься? Как с этим всем быть, есть ли на самом деле зависимость от смартфона или это выдуманная проблема? Разбирались Игорь, Маша и Асмик в новом эпизоде подкаста "ЯсноПонятно".
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