Честный разговор о феномене Доктора Лизы

Феномен Елизаветы Глинки (Доктора Лизы) до сих пор остается неразгаданным, а ее мотивы и ресурсы непостижимыми. После ее трагической гибели появились несколько фондов и общественных групп ее имени, некоторым последователям Доктора Лизы пришлось не только договариваться о взаимодействии, но и порою доказывать чистоту рук и помыслов.

Сейчас одни надеются, что однажды Елизавета Глинка будет канонизирована как святая, другие позволяют себе публично оскорблять ее.

Кто и почему "травил" Доктора Лизу и продолжает это делать, почему она однажды вернулась в Россию и что она сделала в Киеве, почему она не любила, когда о ней говорили как о святой, и как проявляется ее мистическое присутствие в жизни близких сейчас.

Самые дорогие ей люди – муж Глеб Глебович Глинка и директор фонда "Доктора Лизы" Наталья Авилова - вспоминают, объясняют и раскрывают многие обстоятельства накануне двухлетия катастрофы самолета, в котором была Доктор Лиза.

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