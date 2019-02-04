Лакоба о повышении пошлины на импорт хлеба в Абхазию: поможет местным хлебопекам

Пошлина на импортируемые хлебобулочные изделия на территорию Абхазии поднялась, такое решение приняло правительство республики в четверг 31 января.

"Речь идет об увеличении пошлины на ввозимые хлебобулочные изделия на территорию Абхазии. Устанавливаем ставку в размере 10% от стоимости товаров", - представил изменения в законопроект министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

Он пояснил, что эта мера вводится для поддержания внутреннего производителя.

Решение Кабинета Министров страны хлебопеки Абхазии восприняли с воодушевлением.

"Могу сказать большое спасибо, потому что сегодня в Абхазии немало предприятий, которые и по качеству, и по всем стандартам делают хлеб если не лучше российского, то не хуже. Сегодня нужно местному производителю продвигаться вперед. Решение Кабинета Министров правильное, потому что мы должны развивать свой внутренний рынок. В Абхазии много производств, которые занимаются изготовлением хлебобулочных изделий. Думаю, что принятые меры помогут процентов на 10 увеличить внутренний валовый продукт", - сказал Лакоба.

Говоря о качестве хлеба, предприниматель отметил, что местные предприятия работают на гостовской муке, многое также решает вода, используемая в изготовлении хлеба.

"Единственное, в чем мы уступали перед сочинским хлебом – в упаковке. Но и этот вопрос мы решаем, в кратчайшие сроки мы тоже начнем упаковывать хлеб. Все, что производят на сочинском заводе, есть в Абхазии, и я этим горжусь", - подчеркнул Аслан Лакоба.

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Цена на хлеб в Абхазии с 4 февраля поднялись на три рубля, информация об этом появилась на официальном сайте Кабмина республики в субботу 2 февраля.