Солонников: военное вторжение США в Венесуэлу – реальная угроза

Слова президента США Дональда Трампа о возможном военном вмешательстве в Венесуэлу говорят о том, что за попыткой государственного переворота в Боливарианской республике стоит Вашингтон, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Это вполне реальная угроза, почему бы нет. Соединенным Штатам действительно нужно привести всю ситуацию в Латинской Америке в свое русло. Им нужно иметь контроль над большинством крупнейших государств, крупнейших экономик. Им это практически удалось. Осталось несколько очагов сопротивления, и их нужно подравнять под общую гребенку, иначе возможны неожиданные ситуации, возможно возвращение к тому, что в странах, где США уже вроде бы установили свои правительства, где уже маршируют под военные дудки Соединенных Штатов, может произойти неожиданное возвращение к антиамериканской политике. Такие вести уже приходят, к примеру, из Аргентины, где бывший президент и нынешний сенатор Кристина Киршнер объявила, что в октябре этого года будет снова баллотироваться на пост главы государства. И в этой ситуации у нее есть все шансы победить", - сказал Солонников в эфире радио Sputnik.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".