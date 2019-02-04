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Адгур Какоба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Какоба рассказал, в каком случае в школах Абхазии будет введен карантин из-за гриппа

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Свиной грипп: опасения и реальность (21)
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Оснований для введения карантина в школах Абхазии нет, сказал на брифинге министр образования и науки республики Адгур Какоба.

В каком случае в школах республики могут ввести карантин в связи со вспышкой гриппа, рассказал министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба.

"Я думаю, что пока нет никаких тревог, опасений, надеюсь, что нам не придется объявлять карантин, так как обращающихся в лечебные учреждения детей немного. Мы практически ежечасно созваниваемся или встречаемся с министром здравоохранения. Когда они проверят ситуацию, мы будем принимать решение по результатам. Если количество больных детей будет превышать 20 процентов от общего числа, тогда будем объявлять карантин. Но при этом, чтобы не страдал учебный процесс, мы, наверное, будем вынуждены продлить учебный год. На сегодняшний день объявлять карантин не собираемся, так как нет тяжелой ситуации", - сказал Какоба.

Министр также отметил, что если в школах Абхазии все же будет объявлен карантин, то учебный год придется продлить.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия

Темы:
Свиной грипп: опасения и реальность (21)

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