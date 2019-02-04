Оленченко: Украине понадобилось пять лет, чтобы понять обман Запада

Запад обманул Украину, в результате чего страна осталась одна со своими проблемами, заявил бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко в интервью телеканалу "112 Украина".

"Украине понадобилось пять лет, чтобы понять, что они движутся в направлении обмана. Еще в 2014 году, когда произошел государственный переворот, было ясно, что он совершается не в интересах украинского населения, а в интересах сторонних лиц, в основном это интересы США и Европы. Почему это было понятно тогда? Потому что это было сделано очень грубо, очень лицемерно, и те цели, которые ставились, назывались целями не улучшения состояния экономики, улучшения благосостояния населения, а ставились задачи нарушения родственных связей России и Украины и переориентация Украины. Но обе задачи для нормального развития Украины противоестественны, поэтому уже тогда было понятно, что они не приведут ни к чему хорошему. На данный момент не надо быть большим специалистом, чтобы констатировать, что в Украине и экономика в разрухе, и состояние дел в политическом взаимоотношении тоже выглядит очень печально. Поэтому вывод, который сделал украинский деятель, вполне закономерен. Печально, что Украине понадобилось пять лет, чтобы понять это", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

После Майдана 2014 года экономика Украины находится в упадке. Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, что сказывается на благосостоянии граждан: растут тарифы ЖКХ, а зарплаты и социальные выплаты остаются на низком уровне. Также увеличился внешний долг государства.