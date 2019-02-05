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Дмитрий Дробницкий
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Политолог: за напряженность в Черном море нужно "благодарить" Украину

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НАТО сохраняет активность в Черном море со времен окончания Холодной войны, сказал в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя слова Роуз Гетемюллер о том, что альянс нарастил срок присутствия военных кораблей.

За последние два года НАТО нарастила срок присутствия своих военных кораблей в Черном море с 80 до 120 дней. Об этом сообщила заместитель генсека альянса Роуз Гетемюллер, выступая в Атлантическом комитете Норвегии.

"Альянс в Черном море всегда был активен после окончания Холодной войны. Сроки пребывания кораблей большой разницы не несут. Было бы гораздо хуже, если бы это присутствие стало более массированным, в таком случае это было бы нарушением соответствующих договоров о пользовании заливами. Возможно, они к этому и готовятся. Ждать ли от этого развития ситуации, пока непонятно. Но несомненно Черное море является сейчас морем напряженности. За это нужно "поблагодарить" Украину", - сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Как заявлял в конце января генсек НАТО Йенс Столтенберг, военная коалиция намерена наращивать сотрудничество с грузинскими военно-морскими силами из-за озабоченности российским военным присутствием в Черном море.

Россия в свою очередь в связи с возросшей активностью стран альянса у ее границ неоднократно заявляла, что она ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.



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