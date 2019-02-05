Ганжара о приезде британской делегации в Крым: разрыв купола изоляции

Для Крыма визит иностранных делегаций имеет важное значение, ведь это самый настоящий разрыв купола изоляции, который пытаются построить над полуостровом определенные страны, определенные силы на протяжении последних пяти лет, сказал Ганжара.

"Мы знаем, что в этом направлении дипломатии мы достигли значительных успехов, мы знаем, что Крым за последние годы посетило огромное количество иностранных делегаций, в первую очередь европейских. Действительно британская делегация Крым посетит впервые, и в этом отношении для нас это имеет особый интерес, ведь самое главное, что те люди, которые посещают Крым, видят своими глазами, как живет Крым, какие настроения царят у людей, это позволяет нам иметь затем наших сторонников. В этом случае мы получим своих союзников уже на территории Соединенного Королевства", - сказал Ганжара в эфире радио Sputnik.

Впервые с 2014 года Крым посетит британская делегация, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Группа примет участие в V Ялтинском международном экономическом форуме.

Аксенов подчеркнул, что у полуострова огромный инвестиционный потенциал, и это понимают иностранные предприниматели, которые хотят наладить торговые связи с регионом.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум пройдет с 17 по 20 апреля.