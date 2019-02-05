Адлейба об успехе юных каратистов в Подмосковье: полны оптимизма и рвутся в бой

Абхазские каратисты завоевали четыре золота и две бронзы на IX Открытом фестивале спортивных единоборств и боевых искусств "Кубок равноапостольного Николая Японского" в городе Пушкино Московской области.

Как сообщил корреспонденту Sputnik президент Федерации по косики каратэ Абхазии Демис Адлейба, абхазская команда состояла из шести спортсменов.

"Соперники были подготовлены очень серьезно. Мы и перед этим ездили в Москву на соревнования, уровень наших спортсменов немного вырос. Каждый бой был серьезным, ни одна победа не далась нам легко, как это было раньше на других соревнованиях. Уровень этих соревнований был очень высоким. Организатором и главным судьей соревнований являлся заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион мира и Европы, руководитель Ассоциации Косики каратэ России Олег Эстон", - рассказал Адлейба.

Президент Федерации по косики каратэ республики также сообщил, что теперь юные спортсмены из Абхазии готовятся к предстоящему "Отрытому кубку Сибири", который пройдет с 22 по 26 февраля в Барнауле.

"Надеюсь, что в Барнауле у нас будут такие же результаты. Дети полны оптимизма. Этот результат имеет очень большое значение для предстоящего турнира, спортсмены рвутся в бой", - отметил Демис Адлейба.

Спортивный фестиваль проходил под эгидой Российского союза православных единоборцев, проводится с благословения патриарха Московского и всея Руси Кирилла и архиепископа Токийского, митрополита всея Японии Даниила.

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