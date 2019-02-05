Шмунк о гибели леопарда в Абхазии: случай из ряда вон выходящий

Леопард Килли, выпущенный в дикую природу в 2016 году на территории Кавказского заповедника, попал в браконьерскую ловушку в Абхазии и был застрелен местными охотниками при попытках защититься. По предварительной информации, браконьеры сняли с животного шкуру, сообщает сайт Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

Сравнив узоры пятен погибшего леопарда с имеющимися паспортами животных, выпущенных на территории российского Кавказа, эксперты ИПЭЭ РАН подтвердили, что это Килли.

"Как было на самом деле, знают только те люди, которые нашли леопарда. А мы можем лишь предполагать. Мы показали фотографию сотрудникам Института проблем экологии и эволюции РАН, и они по уникальному узору на шкуре леопарда поняли, что она принадлежит Килли. Это случай из ряда вон выходящий, поэтому важно провести полное и глубокое расследование. Желательно получить само тело животного, нужно смотреть и генетику, и оценить характер повреждения и причину гибели, потому что, на наш взгляд, судя по представленным фотографиям, что-то там не так, не все так просто, как нам сообщается. Нужно проводить профессиональное расследование", - сказал ученый.

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© Foto / WWF России Убитый в Абхазии леопард был из программы восстановления популяции

Леопард Килли был выпущен в дикую природу 15 июля 2016 года на территории Кавказского заповедника, в рамках государственной Программы по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе.

На сегодняшний день в дикой природе российского Кавказа осталось всего 4 особи переднеазиатского леопарда, подготовленных в Центре восстановления леопарда Сочинского национального парка.

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Центра восстановления леопарда на Кавказе, Всемирного фонда дикой природы (WWF), ИПЭЭ РАН, Росприроднадзора, Московского зоопарка, АНО "Центр природы Кавказа", а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).