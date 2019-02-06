Трапш: Турция не готова на демарш против США и ЕС, помирившись с Сирией

Признание Сирии со строны Турции должно предваряться консультациями, но мы пока не видим большой активности ни в консультациях Турции с Россией, ни в консультациях Турции со стороны ЕС и США, отметил политолог Трапш.

"Здесь совершенно очевидно, что без переговорного формата интенсивного и длительного, решение принято быть не может, а для Турции, конечно, логично было бы объединить свои усилия для решения курдской проблемы, потому что она существует для всех стран, где расселены курды. Но с другой стороны, курды пользуются значительной поддержкой Соединенных Штатов, и насколько турецкая элита готова к масштабному противостоянию с США, совершено непонятно, то есть заявлений у них много и неоднозначных, но до жесткой открытой конфронтации дело пока не доходило. А объединение против курдов, да еще с Асадом, это был бы слишком масштабный демарш, я не думаю, что Турция к этому сейчас готова. Скорее всего, это оценка эмоциональной реакции на некоторые раздражители", - сказал Трапш.

Реджеп Эрдоган и Башар Асад отлично ладили, однако гражданская война в Сирии положила конец их дружбе, отмечает Der Spiegel. Впрочем, сейчас ситуация может измениться, поскольку набравшие силу на севере Сирии курды теряют поддержку США, выводящих войска из региона: теперь их судьба зависит от решений Москвы и Дамаска. Как считает издание, Эрдоган может пойти на примирение с Асадом в обмен на одобрение военной операции турецкой армии против курдских сил.