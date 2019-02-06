Арсалия о культурном проекте Абхазии в Адыгее: даст объемное представление о нашей стране

О проекте "Абхазия. История, культура, современность", который пройдет в Адыгее, и о том, в чем его особенность, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия.

Проект "Абхазия. История, культура, современность" включил в себя разные жанры, посредством которых можно рассказать все об Абхазии, отметила министр культуры Арсалия.

"Если раньше мы ограничивались только выставкой или концертом, или же участием в конференции, мы постарались в эти два дня включить как можно больше жанров, посредством которых сможем обо всем рассказать - это кино, выставка художников, фотовыставка, встреча деятелей культуры и круглый стол, вот такой многофункциональный проект. На наш взгляд, он является очень интересным и востребованным, потому что дает более объемное представление об Абхазии. В течение одного или двух дней проходят пять-шесть мероприятий самой разной творческой направленности, и мы можем представить более широко Абхазию для слушателя или зрителя. Проект уже собран, дальше его можно дополнять, менять и вывозить в другие страны", - сказала Арсалия.

20-23 февраля в городе Майкоп, в Государственном музее искусств народов Востока в рамках Меморандума о сотрудничестве между министерствами культуры Республики Абхазии и Республики Адыгея состоится презентация проекта "Абхазия. История, культура, современность". В рамках проекта пройдет выставка, посвященная 80-летию Союза художников Республики Абхазия, фотовыставка "Архитектура старого Сухума", круглый стол "Сохранение культурного наследия в современном мире. Вызовы, проблемы, перспективы", показ абхазских фильмов, а также творческие встречи художников Абхазии и Адыгеи.

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