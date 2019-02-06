Дбар о мониторинге "Роснефтью" шельфа в Абхазии: экологии приносит только пользу

В 2014 году между Кабинетом Министров страны с компанией "Апсны-ойл", учредителем которой является российская компания "Апсны-групп", было подписано соглашение о разведке и добыче нефти в селе Окум.

Ученый напомнил, что мониторинг лицензионного участка площадью более 3 тысяч километров на Гудаутском шельфе начался в 2010 году.

"За это время собран огромный объем материала, касающийся состояния экоситемы. Он беспрецедентен, потому что ни в советское время, ни после никому не удавалось собрать такой огромный объем материала о состоянии экосистемы. Самое главное, этот процесс продолжается до сих пор, потому что условием экологического соглашения предусмотрена обязательная ежегодная экологическая всесезонная съемка, которая относится ко всем частям экосистемы: птицам, которые находятся в воздухе над морем, дельфинам, рыбе, планктону, включая бактериальный планктон, а также вся гидрохимия по слоям, состояние донных осадков и их химического состава. Этот мониторинг является колосальным объемом данных, которые дают нам возможность представить картину происходящих сегодня событий в Черном море.", - рассказал Дбар.

Он отметил, что этот проект с экологической точки зрения является локомотивом, который обеспечивает знаниями Абхазию.

"Все эти данные находятся сегодня в Институте экологии. Они дают возможность оперативно при оценке состояния обратиться к этим показаниям и посмотреть, что происходит на море и что происходило, сравнить, происходит ли деградация под воздействием работ, которые проводятся там или нет. Но на сегодняшний день никаких других работ кроме экологической съемки там не производится. И это обязательное условие – они не могут оставить эту работу, несмотря на то, что она затратная. Но компания идет на это, соблюдая условия лицензирования. Если смотреть с моей точки зрения, как руководителя Института экологии, то я могу сказать, что это абсолютно полезная вещь. Потому что ни при каких условиях и обстоятельствах мы бы не смогли получить тот объем знаний, которым сегодня располагаем", - сообщил эколог.

О геолого-разведывательных работах, проводимых компаниями "Роснефть" и "Апсны-ойл" на территории республики, речь шла на заседании Общественной палаты.

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