Тарасов: покупая С-400 у России, Турция демонстрирует самостоятельную политику

Налицо все признаки того, что Турция хочет обозначить себя не региональной, а одной из ведущих держав, сказал в эфире радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

Россия поставит зенитные ракетные комплексы С-400 в Турцию к осени этого года, сообщил в интервью газете "Коммерсант" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Контракт также предусматривает технологическое сотрудничество.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Россия осенью передаст Турции комплексы С-400

"Турция сделала серьезный шаг, подписывая соглашение по поставке российских ракетных систем С-400 и она выдержала давление со стороны США, других партнеров. Но условия сделки по коммерческим позициям Турции выгодны. Но дело не только в этом, потому что С-400 – это такая система, которая может интегрирована в ПРО натовского уровня, которая закрывает часть Турции, а может быть не интегрирована и действовать вполне самостоятельно. Турция таким образом демонстрирует желание проводить самостоятельную политику, развивая военно-техническое сотрудничество с другими странами, то есть выйти из-под контроля США и других партнеров по НАТО. Надо признаться, что это прорыв. Турция начинает создавать кризисное явление в НАТО и скорее всего это только начало – Турция намерена и дальше развивать военно-техническое сотрудничество с Китаем и сама развивает свой военно-промышленный комплекс. Это все признаки того, что Турция хочет обозначить себя не региональной, а одной из ведущих держав мира", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

В декабре 2017 года Россия и Турция подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов. Согласно договору, Анкара получит четыре дивизиона С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Подобная договоренность вызвала обеспокоенность со стороны США, которые многократно критиковали Анкару из-за сделки с российской стороной и угрожали санкциями.

В частности, контракт о приобретении С-400 стал камнем преткновения в вопросе поставок американских F-35 в Турцию.