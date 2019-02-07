Руснак: хакеров интересует сам почтовый ящик, а не его содержимое

О том, почему пароли сегодня не являются препятствием для киберпреступников, и что они делают с электронными почтовыми ящиками после взлома, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт в области информационной безопасности Андрей Руснак.

К 2020 году в мире будет порядка 20 миллиардов устройств, подключенных к интернету. Это не только компьютеры и мобильные устройства, это могут быть даже микроволновки и холодильники.

Все это представляет ценность для хакера, отметил Андрей Руснак, потому что доступ к этим устройствам стоит денег.

"Если собрать воедино все эти маленькие устройства, то они будут представлять определенную мощность. Эти мощности можно продать по кусочкам, сдать на время в аренду для проведения какой-либо атаки, для проведения рассылки, для проведения махинаций. Чтобы потом постучались не к вам, а к владельцу кофеварки" – отметил эксперт в эфире радио Sputnik Молдова.

Не спасет и пароль, уверен Андрей Руснак.

Сегодня мало пользователей устанавливают сложный пароль. Но даже его можно взломать.

"Даже разработчик парольного стандарта NIST (Национальный институт стандартов и технологий США) признал, что в принципе их рекомендации на сегодняшний день недействительны, потому что компьютер становится мощнее. Если собрать много маленьких устройств, то вас взломают гарантированно", - добавил он.

Одна из целей взлома почтовых ящиков – конечно же, добраться до переписки и затем продать ее. Но это редкие случаи, которые не касаются простых обывателей. В основном хакеров интересует сам почтовый ящик, а не его содержимое.

"Ваш почтовый ящик можно продать, потому что с него можно рассылать спам-рассылки. Даже если он попадет в "черную базу", его выкинут и возьмут следующий или 20 ящиков. Это бизнес и это касается абсолютно всех", - заключил он.

По данным эксперта, в настоящее время при населении Земли в семь с половиной миллиардов человек, 3,8 миллиарда (то есть примерно половина) являются пользователями интернета. 51% из них, как минимум, один раз подверглись атаке хакеров.