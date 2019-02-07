Кварчия о декларировании доходов судьями: госчиновников тоже должны обязать

С 1 января 2019 года вступил в силу закон "О декларировании доходов, имущества и обязательств имущественного характера судей Республики Абхазия", который был подписан президентом Абхазии Раулем Хаджимба еще в 2015 году.

© Fotolia / Numberone9018 Чем богаты: судей в Абхазии обязали декларировать доходы и имущество

"Мне сложно сказать, какие будут результаты. Потому что абхазские судьи впервые будут представлять сведения о своих доходах и о своем имуществе. На мой взгляд, результаты декларирования в течение очень быстрого времени не принесут желаемые плоды. Но декларация хранится в Совете судей в течение десяти лет. Если за это время всплывет, что расходы судьи не соответствует его доходам, то это в любом случае будет поводом для дополнительной проверки. Сейчас сложно говорить о том, когда появятся первые плоды. Время покажет. Думаю, что со временем не только судьи будут декларировать свои доходы, но и многие государственные чиновники. Тенденция к этому в обществе назрела, по поводу необходимости декларирования доходов происходит большая полемика", – сказал Роман Кварчия.

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