13:39 07 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.02
  • EUR74.97
Поиск
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кварчия о декларировании доходов судьями: госчиновников тоже должны обязать

Радио
Получить короткую ссылку
3310

На что направлен закон о декларировании доходов судей в Абхазии, когда можно будет ощутить первые результаты от его работы, Sputnik рассказал судья Верховного суда Абхазии Роман Кварчия.

С 1 января 2019 года вступил в силу закон "О декларировании доходов, имущества и обязательств имущественного характера судей Республики Абхазия", который был подписан президентом Абхазии Раулем Хаджимба еще в 2015 году.

Деньги
© Fotolia / Numberone9018
Чем богаты: судей в Абхазии обязали декларировать доходы и имущество

"Мне сложно сказать, какие будут результаты. Потому что абхазские судьи впервые будут представлять сведения о своих доходах и о своем имуществе. На мой взгляд, результаты декларирования в течение очень быстрого времени не принесут желаемые плоды. Но декларация хранится в Совете судей в течение десяти лет. Если за это время всплывет, что расходы судьи не соответствует его доходам, то это в любом случае будет поводом для дополнительной проверки. Сейчас сложно говорить о том, когда появятся первые плоды. Время покажет. Думаю, что со временем не только судьи будут декларировать свои доходы, но и многие государственные чиновники. Тенденция к этому в обществе назрела, по поводу необходимости декларирования доходов происходит большая полемика", – сказал Роман Кварчия.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

По теме

Хаджимба о коррупции в Абхазии: никогда не исчезнет
Декларация без наказания: в Парламенте Абхазии обсудили антикоррупционный проект
Логуа о декларации доходов в Абхазии: разработка закона на финишной прямой


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

"Мои слезы, моя печаль...": в Москве попрощались с Децлом
"Слюнки потекли": Путин пообщался с представителем компании по производству меда и печенья
Демографические показатели в Абхазии
Браки, разводы и смертность: ситуация в Абхазии за семь лет

Соцсети

Sputnikabkhazia