Бганба рассказал, почему абхазы из Турции редко приезжают в гости на историческую родину

Рабочая поездка премьер-министра Абхазии Валерия Бганба в Турцию, где он встречался с представителями диаспоры, проходила с 4 по 6 февраля.

"Было очень много вопросов. Многие говорили о том, что нужно поработать над криминогенной ситуацией. Многие говорили о том, что очень затруднительна сегодня поездка наших соотечественников из Турции в Абхазию. Мы начали уточнять, и оказалось, что действительно есть серьезные трудности, связанные со стоимостью перелета. Одна только виза стоит 220 долларов, а билеты на самолет от Стамбула до Сочи очень дорогие. Легче добираться сначала из Стамбула в Москву и оттуда в Сочи, чем напрямую. Кроме того, имея даже абхазский паспорт, когда виза уже не нужна, наши соотечественники должны обязательно отметиться в миграционной службе в России. Но самолеты обычно прилетают под утро, в 3-4 часа, естественно, в тот момент они не смогут этого сделать. То есть очень серьезные трудности, которые не позволяют большой массе наших соотечественников приезжать сюда", - сказал Бганба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьер-министр Абхазии подвел итоги визита в Турцию

Премьер-министр сообщил, что абхазская сторона будет говорить с российскими структурами, чтобы решить какие-то вопросы.

"Я понимаю, что это делается не специально для наших соотечественников, это российские законы, которые распространяются на иностранцев. Но мы будем стараться добиться каких-то послаблений и исключений для наших соотечественников в Турции. Конечно, было бы лучше, если бы между Абхазией и Турцией было прямое сообщение, но об этом пока говорить тяжело. В Турции нам говорят, что если будут какие-то послабления в поездках, то в год Абхазию смогут посещать 15-20 тысяч человек. Естественно, желающих здесь остаться будет гораздо больше. Потом, если честно говорить, мы воспитаны советской школой и только учимся бизнесу, а у них это в крови, потому что в Турции частный бизнес развит довольно серьезно. Экономически это для нас тоже было бы очень выгодно", - отметил глава Кабмина Абхазии.

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