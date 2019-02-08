Жилин о сущности НАТО: конвой для колонии под названием "Европа"

По мнению эксперта, на сегодняшний день НАТО - это не структура, которая противостоит России как "глобальному злу".

"НАТО - это структура по поддержанию порядка или конвой для колонии под названием "Европа", колонии для англосаксов. Поэтому, безусловно, если Европа попытается что-то создавать альтернативное, то она будет жестоко наказана. А за счет того, что она зависима и элиты Европы куплены с потрохами - если они готовы размещать ударные комплексы США против России под прикрытием своих народов, то, безусловно, англосаксы их нагнут",- сказал Жилин в комментарии радио Sputnik.

По мнению специалиста, разговоры о том, что НАТО потеряет свою актуальность - бесперспективны, альянс будет сохранен именно для контроля над Европой и не позволит Европе возомнить себя независимой, вернуть суверенитет.