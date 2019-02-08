14:16 08 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.06
  • EUR74.90
Поиск
© Foto/ Planet Today

Жилин о сущности НАТО: конвой для колонии под названием "Европа"

Радио
Получить короткую ссылку
6 0 0

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин дал оценку заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга о недопустимости действий Европейского союза без оглядки на североатлантический альянс.

По мнению эксперта, на сегодняшний день НАТО - это не структура, которая противостоит России как "глобальному злу".

"НАТО - это структура по поддержанию порядка или конвой для колонии под названием "Европа", колонии для англосаксов. Поэтому, безусловно, если Европа попытается что-то создавать альтернативное, то она будет жестоко наказана. А за счет того, что она зависима и элиты Европы куплены с потрохами - если они готовы размещать ударные комплексы США против России под прикрытием своих народов, то, безусловно, англосаксы их нагнут",- сказал Жилин в комментарии радио Sputnik.

По мнению специалиста, разговоры о том, что НАТО потеряет свою актуальность - бесперспективны, альянс  будет сохранен именно для контроля над Европой и не позволит Европе возомнить себя независимой, вернуть суверенитет.

По теме

Сроки пребывания кораблей НАТО в Черном море увеличились до 120 дней
Украина изменила Конституцию, чтобы вступить в ЕС и НАТО
Глава МИД ДНР о закреплении курса Киева в ЕС и НАТО: унизительно для Украины


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

С восточным изыском: в Индии проходит Неделя моды
Предел прочности: кадры испытаний вертолета Ми-38 в Казани
Демографические показатели в Абхазии
Браки, разводы и смертность: ситуация в Абхазии за семь лет

Соцсети

Sputnikabkhazia