Двинянин: мне нравится кодекс Апсуара, и хотелось бы, чтобы он чаще работал на практике

Пресс-конференция Чрезвычайного и Полномочного посла России в Абхазии Алексея Двинянина в преддверии Дня дипломатического работника в России прошла в Sputnik в пятницу 8 февраля.

"Мне нравится кодекс Апсуара, и хотелось бы, чтобы на практике он воплощался как можно чаще и как можно больше. Насколько я понимаю, как мне объясняли мои абхазские друзья, большинство традиций произошли из этого кодекса. Это заслуживает большого уважения. Хранить и чтить свои традиции важно для каждой страны. Большинство традиций Абхазии мне импонируют, и я стараюсь им следовать в своей повседневной жизни, даже если я не общаюсь с абхазскими коллегами. Кухня – это вообще отдельная вещь. А с кавказской кухней в целом я знаком достаточно давно, поскольку с 1999 года я ездил в Женеву, параллельно мне приходилось ездить в короткие командировки и в Армению, и в Южную Осетию. Неплохо удалось познакомиться и с кухней, и с традициями, и, самое главное, с людьми. Ведь мне кажется, достояние каждой нации – это прежде всего ее люди, мозг нации", - сказал Двинянин.

День дипломатического работника в России отмечается 10 февраля.