Бень о новых подозреваемых по делу Скрипалей: все превращается в мистификацию

Начало расследования в отношении еще двоих граждан России, подозреваемых в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Евгений Бень.

В Великобритании сотрудники полиции начали расследование в отношении еще двоих граждан России, которые подозреваются в причастности к якобы отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

"Британские силовые структуры, которые занимаются розыском совершивших преступление в Солсбери своей активностью рубят сук, на котором сидят. Точка зрения о российском участии в этом преступлении подвергает сомнительности эту версию. В конце концов у нас на глазах все это превращается в какую-то мистификацию", - сказал политолог в эфире радио Sputnik.

В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери были госпитализированы в больницу с признаками отравления экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Британии обвинили в этом Россию, не предоставив при этом никаких доказательств.