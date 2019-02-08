Хинтба о Юрском: ему удавалось через абсурд показать современный мир

Народный артист России, ведущий актер театра имени Моссовета Сергей Юрский скончался в пятницу в возрасте 83 лет.

"Сергей Юрский не мог не оставить следа в душе, потому что он действительно выдающийся артист, наверное один из последних великих артистов прошлой эпохи, которые по сей день продолжают активно работать. Он ведь не только участвовал в спектаклях, как актер – он ставил спектакли. Более того, он писал пьесы. Последние его спектакли ставились по его же пьесам, это была его собственная эстетика – абсурдистский мир, который он показывал. Он любил работать в жанре абсурда. Я помню его спектакль "Стулья" – это тоже абсурдистская драматургия. Через абсурд он пытался вскрыть современный мир, нашу жизнь, показать ее узловые моменты и вообще понять сегодняшний день. И ему это удавалось. Его спектакли всегда были очень современными и очень актуальными. Это действительно личность, человек с гражданской позицией, человек-интеллектуал, человек, чье слово имело очень большое значение для творческой интеллигенции и для людей, зрителей, поклонников, которых у него было очень много", - сказал Ираклий Хинтба.

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Советский и российский актер и режиссер театра и кино Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде.

Юрский известен зрителям по ролям в кинофильмах "Республика ШКИД", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби" и многих других.