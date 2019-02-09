Успех в карьере, большие деньги, жгучий интерес - выбери лишнее

Что важнее всего, когда выбираешь первую серьезную работу? Большая зарплата и важная должность? Или можно поработать хоть бесплатно, если это сулит хорошие перспективы? А, может, все это шелуха, и самое главное - делать то, к чему лежит душа? Ваня, Маша и Игорь обсуждают проблему выбора. правильного старта в карьере.

Что важнее всего, когда выбираешь первую серьезную работу? Большая зарплата и важная должность? Или можно поработать хоть бесплатно, если это сулит хорошие перспективы? А, может, все это шелуха, и самое главное - делать то, к чему лежит душа?

В эпизоде подкаста "ЯсноПонятно" Ваня, Маша и Игорь обсудили вопросы, которые встают перед многими молодыми людьми в начале профессионального пути. Могу ли я позволить себе какое-то время поработать за опыт? Какая зарплата будет на первых порах самой честной? А если я хочу заниматься чем-то общественно полезным, но это не оплачивается?

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