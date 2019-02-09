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Конфликт с учителем. Как уладить без последствий

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Это всегда травма и для ребенка, и для семьи. Иногда единственным выходом становится смена класса или школы. Как понять, кто прав, а кто виноват в конфликте? В этом эпизоде вы узнаете, как уладить разногласия между педагогом и ребенком и чью сторону должен принимать родитель.

Какими бы не были причины конфликтов, разрешение ситуации зависит от того, как поведут себя взрослые. Но на деле эта проблема вызывает у родителей только чувство растерянности.

Наши эксперты: детский психолог, писатель, мама одиннадцати детей Екатерина Бурмистрова и первый заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии Святителя Василия Великого Иван Смирнов - расскажут, по каким признакам можно понять, что у ребенка серьезные проблемы с педагогом, и пошагово разберут, как действовать в этой ситуации.

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