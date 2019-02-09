Конфликт с учителем. Как уладить без последствий

Какими бы не были причины конфликтов, разрешение ситуации зависит от того, как поведут себя взрослые. Но на деле эта проблема вызывает у родителей только чувство растерянности.
Наши эксперты: детский психолог, писатель, мама одиннадцати детей Екатерина Бурмистрова и первый заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии Святителя Василия Великого Иван Смирнов - расскажут, по каким признакам можно понять, что у ребенка серьезные проблемы с педагогом, и пошагово разберут, как действовать в этой ситуации.
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