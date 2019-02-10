Крепостной театр: как дворянская игрушка стала феноменом в искусстве

Это об уникальном историческом явлении, не имевшем аналогов в мировой истории. История о том, как на фоне несправедливости, насилия и принуждения в России возникло высокое тонкое искусство, значительно повлиявшее на культурное наследие страны. Эпизод подготовлен в партнерстве с театральным музеем имени Алексея Бахрушина.

Эта история о русском крепостном театре — уникальном историческом явлении, не имевшем аналогов в мировой истории. История о том, как на фоне несправедливости, насилия и принуждения в России возникло высокое тонкое искусство, значительно повлиявшее на культурное наследие страны. Чем же был крепостной театр на самом деле?

А еще это самая настоящая сказка о русской Золушке – сказка о том, как бедная крестьянка из провинции Прасковья Жемчугова стала графиней и вошла в богатую и могущественную семью Шереметьевых.

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