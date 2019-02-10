Дети воруют. Это нормально?

Все дети воруют. Просто вы об этом можете не знать. Так считают многие психологи. Не то что бы это радостно, но детское воровство почти вариант нормы. Давайте поговорим об этом.

Эта история о том, прочему дети воруют. Что же делать, если ребенка поймали на краже? Как должны себя вести родители? Что вы сделали не так и как с этим жить дальше?

Семейный психолог и писатель Екатерина Сиванова, учитель биологии и куратор психологического класса школы №171 Саадат Джафарова и руководитель клуба "Азбука приемной семьи", мама шестерых детей Светлана Строганова помогут разобраться в причинах и последствиях детского воровства. А также объяснят, как исправить ситуацию.

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