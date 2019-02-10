Дети воруют. Это нормально?

Эта история о том, прочему дети воруют. Что же делать, если ребенка поймали на краже? Как должны себя вести родители? Что вы сделали не так и как с этим жить дальше?
Семейный психолог и писатель Екатерина Сиванова, учитель биологии и куратор психологического класса школы №171 Саадат Джафарова и руководитель клуба "Азбука приемной семьи", мама шестерых детей Светлана Строганова помогут разобраться в причинах и последствиях детского воровства. А также объяснят, как исправить ситуацию.
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