Страх змей

Змеи. Почему мы их боимся, как себя вести при встрече с ними и что делать, если змея все таки укусила? Разбираемся в одной из самых популярных фобий человечества – боязни змей герпетофобии.

Журналист и герпетофоб Наталья Лосева обсуждает страх змей вместе с известным психотерапевтом Константином Ольховым, одним из ведущих специалистов в области изучения пресмыкающихся, герпетологом Сергеем Рябовым и незрячим героем программы, заместителем начальника отдела социокультурных программ Центра "Интеграция" Евгением Арнопольским.

По данным ВОЗ, герпетофобией страдают около 40% людей всей Земли. Герои подкаста разбираются, в чем же заключается основная причина страха, выясняют, как научиться не бояться змей и что делать при встрече с ними?

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