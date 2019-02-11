Боксер Адлейба: и в новой весовой категории я не собираюсь никому уступать

О том, как шла подготовка к поединку с узбекским боксером Ахмаджоном Инаковым и почему необходимо было переходить в новую весовую категорию, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал Игорь Адлейба.

В ходе подготовки к бою с Ахмаджоном Инаковым было принято решение подняться на одну весовую категорию выше, так как сбрасывать вес уже тяжело, отметил Адлейба.

"После сгонки я тяжело восстанавливаюсь, что сказывается на моей физической выносливости. Мы поднялись на одну весовую категорию выше, но и там мы не собираемся никому уступать, мы будем показывать конкурентные бои, будем соперничать и претендовать на чемпионские титулы", - сказал абхазский боксер.

© Sputnik / Томас Тхайцук Игорь Адлейба о встрече с узбекским боксером: самый тяжелый бой

Как отметил Адлейба, он знал, что бой будет тяжелым, соперник был с характером, с хорошей карьерой в любительском спорте.

"У нас был план первые раунды разбивать его, бить по корпусу, потом самому атаковать. Все пошло по плану, я не могу сказать, что был ко всему готов, так как впервые боксирую в такой весовой категории, мне пока не хватает физической мощи. Это первый бой и большой опыт для меня, я доволен, мы будем еще расти", – сказал Адлейба.

Боксер из Абхазии Игорь Адлейба победил спортсмена из Узбекистана Ахамаджона Инакова на вечере профессионального бокса "Галактическая схватка-3", который проходил в Сочи.

Игорь Адлейба – многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации, обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России. Адлейба провел пять боев на профессиональном ринге и одержал пять побед.

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