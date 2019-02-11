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Екатерина Бебия
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Бебия: пребываю в шоковом состоянии от радости, что книгу о Сергее Багапш издадут

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Как появилась идея написать книгу о втором президенте Абхазии Сергее Багапш, рассказала ее автор доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики Абхазского и Кубанского госуниверситетов Екатерина Бебия.

4 марта исполнится 70 лет со дня рождения второго президента Абхазии Сергея Васильевича Багапш.

К юбилейной дате планируется издать книгу, посвященную жизни и деятельности Багапш, автором которой является журналист Екатерина Бебия.

"Сергей Васильевич лет 15 назад как-то обратился ко мне с просьбой написать книгу о своих предках, о роде Багапш. Род Багапш уничтожали, его дед, прадед были репрессированы, всего шесть-семь человек. Я встречалась с его отцом, собирала материал. Так вышло, что я начинала работать над книгой задолго до президентства Багапш. В основном книга – это мой рассказ о том, как лично я его знала, но в ней есть и цитаты известных людей с фотографиями. Я с детства знала Сергея Васильевича, поэтому в книге много личных воспоминаний. Три года искали спонсоров, чтобы книгу напечатать, не было никаких движений. Сегодня я очень рада, что книгу издадут, я в шоковом состоянии от этого", - сказала Бебия.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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