Кинолог о нападении собаки на человека: вопрос не к мозгам собаки, а к владельцу

По какой причине собака может напасть на человека, играет ли роль порода собаки в ее агрессивном поведении, в эфире радио Sputnik рассказала глава Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко.

Собака бойцовской породы покусала девятилетнюю школьницу в поселке Бзыбь Гагрского района, информация об этом появилась на официальном сайте МВД Абхазии в пятницу 8 февраля.

В беседе на радио Sputnik Абхазия глава Всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко отметила, что поведение собаки не зависит от породы.

"В целом, это не зависит от породы, и постановка вопроса, что собака бойцовской породы, не совсем корректна. Собака напала на ребенка, таких случаев очень много с разными собаками, и породистыми, и беспородными. Это во-первых. Во-вторых, возникают вопросы, почему собака на территории находилась не в вольере, не на привязи, где были взрослые в этот момент. У меня тоже есть животные в доме, и, когда ко мне приходят гости, собаки либо убраны в вольер, либо сидят на цепях. Есть элементарные понятия безопасности, нормы и правила. Мы не можем заглянуть животному в голову. Ребенок побежал, собака побежала за ней. Есть элементарный собачий инстинкт, с которым сталкивается любой собаковод, который берет щенка любой породы, – "убегает – догоняй". По этой причине собаки бегают за бегущими людьми, за велосипедистами, за машинами. Любой собаковод эти вещи проходит обычно на дресс-площадке за четыре месяца. С этим инстинктом работают и приучают собаку к тому, что вокруг могут бегать собаки, кошки, люди, и с этим инстинктом животное берут под контроль", - рассказала Олеся Борисенко.

Эксперт отметила, что даже если взыграл инстинкт, любая дрессированная собака, подконтрольная своему хозяину, должна отойти, как только он скажет стоп.

"Говоря о том, что собака бойцовой породы напала на ребенка, мы почему-то автоматически снимаем ответственность с владельца этой собаки. А где был он, почему так произошло? То есть вопрос на самом деле не к мозгам собаки, а к владельцу", - подчеркнула Борисенко.