Скорик рассказала о ситуации со свиным гриппом в Абхазии

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик в эфире радио Sputnik рассказала, как ограничительные карантинные мероприятия на КПП "Ингур" в связи со вспышкой свиного гриппа в Грузии повлияли на эпидситуацию в Абхазии.

Людмила Скорик сообщила Sputnik Абхазия о том, что ограничительные карантинные мероприятия границе с Грузией сняты, но там в настоящее время остаются медики, проводящие мониторинг ситуации по заболеваемости.

"Сейчас досматривают только тех, у кого явно видны симптомы заболевания. В целом по республике вспышек свиного гриппа нет, но отдельные случаи регистрируются. Тяжелых больных нет, но есть те, кто попал в больницу с несвоевременным обращением. Но мы не боги и держать ситуацию под контролем не можем. Каким-то образом вирус просочился из России или Грузии, люди болеют. Но серьезной ситуации у нас нет. Карантинные мероприятия, которые были введены на границе, дали свой эффект", - сказала Людмила Скорик.

Ограничение передвижения на границе с Грузией было введено Службой государственной безопасности Абхазии 11 января в связи с распространением свиного гриппа в сопредельной республике.

Абхазия ограничила пересечение границы с Грузией 11 января. Мера была вызвана неблагополучной эпидемиологической ситуацией на территории Грузии, связанной со вспышкой вируса гриппа штамма H1N1, смертельно опасного для здоровья человека. Согласно принятому решению, запрещался въезд иностранных граждан с территории Грузии, а также выезд граждан Абхазии на территорию Грузии.

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