Гуния о нарушении правил на дорогах Абхазии: одними уговорами ничего не решить

О том, как можно изменить ситуацию, связанную с нарушением правил на дорогах Абхазии, и что для этого необходимо, в беседе на радио Sputnik рассказал председатель комитета по обороне и национальной безопасности Народного Собрания Абхазии Илья Гуния.

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на автодороги Псоу-Ингур, в результате которого погибла женщина, об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Депутат Народного Собрания Абхазии Илья Гуния в эфире радио Sputnik отметил, что ужесточением закона за нарушение правил дорожного движения ситуацию на дорогах не изменить.

"Сколько бы мы ни ужесточали закон за нарушение правил дорожного движения, статистика из года в год не меняется. К этой проблеме нужен комплексный подход - установить камеры на дорогах, увеличить штрафы, добиться неотвратимости наказания. Для этого нужны большие финансы. Некоторые страны только к этому подходят. Просить людей все время ездить тихо, быть осторожными, не помогает, одними уговорами ситуацию на дорогах не изменить. Нам нужно внедрять патрулирование, люди же не нарушают на постах ДПС, и их нужно снабдить необходимыми вещами. Как бы мы ни ужесточали, сколько бы министров мы ни поменяли, статистика не меняется. Нужен комплексный подход, что требует больших финансов", - сказал Гуния.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.