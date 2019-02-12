Кабулов: США нужно учитывать советский опыт при выводе войск из Афганистана

Уходя из Афганистана, США должны оказать ему финансовую помощь, отметил глава второго департамента Азии МИД России, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Замир Кабулов провел параллель между выходом из Афганистана советских войск в 1989 году и выводом войск США.

"После ухода советских войск из Афганистана правительство Наджибуллы продержалось самостоятельно практически три года. Почему? Потому что Советский Союз за время пребывания создал устойчивый режим. Вооружение силы, которые самостоятельно без помощи сороковой армии успешно отражали все атаки моджахедов и устояли бы дальше, если бы продолжалась хоть какая-то ограниченная экономическая помощь. В случае с США, когда афганские вооруженные силы, весь афганский народ понял, что они воюют за свою родину и за свое будущее, они начинают воевать по-настоящему, вот это часть советского опыта была бы полезна нашим коллегам из Вашингтона. Надеюсь, они его будут учитывать», - отметил Кабулов.

Кабулов считает, что США, уходя из Афганистана, должны оказать ему финансовую помощь.

"Это обязательство, сделанное США неоднократно на разных международных конференциях и это должно быть частью пакетного соглашения. Видимо США нужно будет помогать Афганистану уже не военными ресурсами, а экономикой. Но одно замечание - как бы 17 лет не помогали и цифры впечатляющие, но результат не очевидный, поэтому наверно в системе помощи что-то надо менять. Деньги которые выделяются, должны реально выделяться, доходить до афганского правительства. Сами афганцы же контролировать должны, доноры должны следить за целевым израсходованием этих средств. При соблюдений этих условий Афганистан очень быстро сможет стать на ноги, потому что афганцы - народ трудолюбивый, довольствуются малым и могут достигать большого", - сказал Кабулов.

США осознали необходимость прекращения войны в Афганистане, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" глава второго департамента Азии МИД России, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

Он отметил также, что и президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял об этом.