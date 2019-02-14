Алания о секретах долголетия семьи: "итальянские страсти" полезны

О роли женщины в семейной жизни и о секретах долгих и крепких отношений в День всех влюбленных в беседе на радио Sputnik Абхазия рассказала Саида Алания, которая уже 54 года живет в браке.

Саида Алания отметила, что то, как выглядит женщина, и то, как она ведет себя по отношению к супругу, играет немаловажную роль в семейной жизни.

"Когда в доме мужчина, это всегда обязывает женщину быть подтянутой. С раннего утра ты должна привести себя в порядок, муж никогда тебя не должен видеть в разобранном состоянии, женщина должна быть подвижной и всегда в меру молодой. Мужчины не любят распустех, мужчина любит, чтобы возле него была живая женщина, если она умнее мужчины, то она не должна это демонстрировать", - поделилась Алания.

Женщина - основа основ, чем она умнее, хозяйственнее, тем крепче и лучше семья, уверена Алания.

"В жизни все случается, иногда кипят и "итальянские страсти", ведь человека в рамочку не втиснешь, и не должно быть пресного пребывания в семье. Когда бывают "взрывы" - потом хорошие примирения, все обновляется, все течет совершенно по-другому. А если женщину обидели, ей нужно сделать себе приятное, можно собраться с подружками, выпить кофе – это самое малое, что можно сообразить. Можно пойти в магазин и купить новое платье, словом найти то, что вас расслабит и отвлечет. Женщина всю свою жизнь должна ощущать себя женщиной", - отметила Алания.

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