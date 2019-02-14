Цулукия: об отправке в Афганистан многие узнавали уже в полете

О том, как военнослужащие Советской армии узнавали о том, что им предстоит пройти службу в Афганистане, на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказал ветеран войны в Афганистане и Отечественной войны народа Абхазии Даур Цулукия.

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. В канун этой даты участники войны в Афганистане поделились своими воспоминаниями в пресс-центре Sputnik Абхазия.

"Сегодня все по разные стороны, а тогда был Советский Союз, общий дом. Призывали всех, никто не уклонялся, шли служить и служили как полагается. Никто тогда не говорил, пригласив в военкомат, кто куда едет. Мы узнавали об отправке, можно сказать, в последний день, в последний час, многие даже и в полете. Были и добровольцы. Это обычный призыв, обычная служба. Мы все знали, что где бы ни служишь, надо отслужить", - сказал Цулукия.

Более 300 человек было призвано в Афганистан из Республики Абхазия, 13 из них не вернулись домой.

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