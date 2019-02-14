Мезюхо: Америка провоцирует Россию в Черном море

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможном увеличении присутствия альянса в Черном море. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо отметил, что подобные планы со стороны альянса и США вынашиваются давно.

"США давно вынашивают планы по расширению своих возможностей в Черном море. Известно, что Вашингтон думал отобрать у РФ базу в Севастополе и вместо Черноморского флота планировал разместить там базу натовских кораблей. Как известно, этим планам не суждено было сбыться. Поэтому неудивительно, что американские, натовские деятели делают подобные заявления. США давно пытаются провоцировать РФ, проводя различного рода военно-морские учения с украинской стороной, например, учения See Breeze носят ярко выраженный антироссийский характер. Конечно, Украина может предоставить свои порты для того, чтобы туда на долгое время заходили американские корабли. Украине не надо вступать в Северо-Атлантический альянс, чтобы впускать на свою территорию суда этой военно-политической организации. Западный мир воспринимает Украинское государство как плацдарм для противостояния с Россией", – сказал Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik.

НАТО рассматривает возможность оказания дополнительной поддержки Украине, а также расширения присутствия в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Он сообщил, что союзники провели неформальный завтрак в Брюсселе с министром обороны Украины Степаном Полтораком, где был подтвержден призыв к РФ освободить задержанные в Черном море украинские корабли и моряков.