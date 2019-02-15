Адлейба: толчок развитию ConIFA дал чемпионат в Абхазии

Астамур Адлейба стал одним из первых, кто помог организовать участие абхазской футбольной сборной в Чемпионате мира ConIFA, который проходил в 2014 году в шведском Эстерсунде. Это было начало истории ConIFA.

"Изначально, когда все это только начиналось, мы все не особо верили, что такого уровня турнир может раскрутиться, потому что все эти мероприятия связаны с финансами, нужны серьезные деньги и спонсоры. К сожалению, на первом чемпионате в Швеции практически не было зрителей, ажиотажа не было никакого. Чемпионат в Венгрии прошел тоже неудачно, команд было мало - Абхазия не поехала, Южная Осетия не поехала. Честно говоря, мы думали, что все это начнет разваливаться", - сказал Адлейба.

Он также напомнил, что попытка организовать альтернативу чемпионату FIFA была предпринята в 2012 году европейской компанией NF-Board, но после нескольких чемпионатов из-за финансовых сложностей все распалось.

"Я думаю, что толчок на развитие ConIFA дал наш чемпионат в Абхазии, потому что он был организован на высоком уровне, был большой ажиотаж даже по европейским меркам. Потому что это был государственный праздник, мы подошли к нему очень серьезно. Были нюансы, но их сгладила наша победа. Абхазия в этом чемпионате играет особую роль", - считает Астамур Адлейба.

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Чемпионат Европы ConIFA летом 2019 года пройдет в республике Арцах (Нагорный Карабах).