Ванача: я психовал от вопроса "Сколько человек ты убил в Афганистане?"

О своей службе в Афганистане и о том, как сложно было адаптироваться к миру после войны, в беседе на радио Sputnik Абхазия рассказала ветеран афганской войны Гела Ванача.

Ветеран Ванача рассказывает, что хотя он был наслышан о войне в Афганистане, не осознавал, что его ждет.

"После боевых действий в Афганистане, когда ты в 18-19 лет прошел войну, было сложно адаптироваться. Взгляд на жизнь изменился, больше стал ценить жизнь. После того как приехал, в первую очередь в голову пришла учеба, я поступил, учился. Стал ценить своих близких, не давал им нервничать по пустякам. Я представляю, сколько переживали родители тех, кто был в Афганистане", - сказал Ванача.

Ванача рассказал историю, как под обстрелом сумел вытащить свой экипаж, за проявленную отвагу он был награжден медалью "За боевые заслуги".

"Я, как механик-водитель, по горам не лазил, а экипаж мой ходил в горы. Попали они под обстрел, командир приказал вывезти ребят, посреди пустыни скала, я не знал, с какой стороны они спустятся, мне пришлось крутиться вокруг скалы под обстрелом. Они стреляли реактивными снарядами. Снаряды свистят, то есть я всегда определял, где приблизительно может упасть снаряд. Так и в два этапа я вытащил своих ребят, их было около 16 человек ", - вспоминает Ванача.

Ветеран отмечает, что после Афганистана ему потребовалось много времени, чтобы адаптироваться к мирной жизни.

"Мы снились сны, нервная система была нарушена. Мама меня попросила уехать туда, где меня никто не знает, потому что от бесконечных вопросов от друзей и соседей мне становилось еще хуже. И самым больным вопросом для меня был "Сколько человек ты убил в Афганистане?". Я долгое время психовал, нервничал, после уехал к другу в Кисловодск, год жил там, а после вернулся в Абхазию", - поделился Ванача.

15 мая 1989 года начался вывод советских войск с территории Афганистана. Операцией руководил последний командующий ограниченным контингентом советских войск в Афганистане генерал‑лейтенант Борис Громов. Советские войска находились на территории страны с 25 декабря 1979 года; они действовали на стороне правительства Демократической Республики Афганистан.

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