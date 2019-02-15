Мебония рассказал, почему зима - тяжелое время года для ИнгурГЭС

О том, почему зимой возникает дефицит воды в Джаварском водохранилище, в интервью Sputnik во время пресс-тура для журналистов Абхазии на ИнгурГЭС, организованного "Черноморэнерго", рассказал председатель правления ИнгурГЭС Леван Мебония.

Сухая зима – большая проблема для ИнгурГЭС, подчеркнул Мебония в беседе с журналистами.

"Положение критическое, очень сухая зима, без дождей. Увеличилось потребление электроэнергии – нужно принимать срочные меры. Впереди март, который всегда неполноводный, полноводие начинается обычно после 10 апреля, впереди у нас еще 40 тяжелых дней. Сегодня вся выработанная электроэнергия ИнгурГэс и перепадной ГЭС уходит в Абхазию. Самое тяжелое время для ИнгурГЭС - зима. В прошлом году дождей было много, и не так остро стоял этот вопрос, но проблема - дефицит воды в Джварском водохранилище - как была, так и остается. Водохранилище аккумулирует около 574 миллионов киловатт-часов, еще приток за пять месяцев (ноябрь, декабрь, январь, февраль, март) дает 800-900 миллионов киловатт-часов, а потребление Абхазии - за миллиард ", - сказал Мебония.

ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году, но последний бетон на плотине был залит в 1988 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище — в Грузии. Мощность ГЭС — 1300 мегаватт.

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